По Томской области ездит передвижная автополиклиника
Автополиклиника вновь в пути, чтобы помочь жителям отдаленных районов и сел пройти обследование здоровья. В составе «Маршрута здоровья» есть флюорографический и маммографический комплексы, мобильный центр здоровья, машина территориального центра медицины катастроф и автобус с интерактивной выставкой по здоровому образу жизни.
Кроме профилактических и медицинских обследований, медики учат старших школьников, фельдшеров, гаишников и полицейских, как оказывать первую помощь. Организуют конкурсы и семинары на тему ЗОЖ, правильного питания, профилактики стрессов и употребления опасных веществ.
До 25 мая комплексное профилактическое обследование смогут пройти жители сел Цыганово, Дубровка, Высокое, Михайловка, Чердаты — всего около 500 человек. Далее автополиклиника поедет в Бакчарский, Кожевниковский Молчановский, Чаинский, Тегульдетский районы. Уже обследованы жители города Кедрового и Первомайского района.
Напомним, что в 2018 году «Маршрутом здоровья» охватил 63 сельских пункта, 7 300 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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