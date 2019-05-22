По Томской области ездит передвижная автополиклиника

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-22T08:56:14+03:00

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Автополиклиника вновь в пути, чтобы помочь жителям отдаленных районов и сел пройти обследование здоровья. В составе «Маршрута здоровья» есть флюорографический и маммографический комплексы, мобильный центр здоровья, машина территориального центра медицины катастроф и автобус с интерактивной выставкой по здоровому образу жизни.

Кроме профилактических и медицинских обследований, медики учат старших школьников, фельдшеров, гаишников и полицейских, как оказывать первую помощь. Организуют конкурсы и семинары на тему ЗОЖ, правильного питания, профилактики стрессов и употребления опасных веществ.

До 25 мая комплексное профилактическое обследование смогут пройти жители сел Цыганово, Дубровка, Высокое, Михайловка, Чердаты — всего около 500 человек. Далее автополиклиника поедет в Бакчарский, Кожевниковский Молчановский, Чаинский, Тегульдетский районы. Уже обследованы жители города Кедрового и Первомайского района.

Напомним, что в 2018 году «Маршрутом здоровья» охватил 63 сельских пункта, 7 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU