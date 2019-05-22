2019-05-22T08:30:42+03:00
Звезды

В Томской области появится четыре виртуальных концертных зала

В шести районах оборудуют новые – модельные библиотеки
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото с сайта Томской областной филармонии.фото с сайта Томской областной филармонии.Фото: из открытых источников
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Новые учреждения культуры создадут в нашем регионе. В виртуальных концертных залах жители на севере области и в отдаленных районах смогут в реальном времени смотреть онлайн-трансляции представлений из Томской областной филармонии. Например, если в Томск с концертом приедет Филипп Киркоров, то стрежевчане смогут на нем виртуально побывать.

Такие залы появятся в детских школах искусств Кедрового и Стрежевого, городском доме культуры Колпашева и, собственно, филармонии. Площадки оснастят мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом.

Проекты создания модельных библиотек будут реализованы в Кожевникове, Молчанове, Богашеве, Кисловке, Томске и Асине. Это новые по формату библиотеки со скоростным интернетом и доступом к Национальной электронной библиотеке. Там также будут работать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.

На создание библиотек и залов наша область получит из федерального бюджета 48,54 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU

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