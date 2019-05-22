Водитель погиб, вылетев с дороги на бетонную плиту в Томске
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП
фото: из группы ВК "Регион70"Фото: из открытых источников
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Сегодня, 22 мая, примерно в 7:10 утра в районе улицы Обруб, 10а произошла авария, в которой погиб человек. 56-летний мужчина не справился с управлением автомобилем Hyundai и съехал с дороги. На скорости он врезался в бетонную плиту и трубы. От полученных травм томич погиб на месте. Обстоятельства выясняются. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев откликнуться.
ИСТОЧНИК KP.RU