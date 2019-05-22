2019-05-22T06:35:31+03:00
Телевидение

Чемпионы мира запустят с томичами «цифровых» воздушных змеев в субботу

Мероприятие пройдет на площади Новособорной в рамках всероссийского флешмоба
Татьяна Щукина
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Змеев украсят логотипы 20 телеканалов. Фото: s0alex.ruЗмеев украсят логотипы 20 телеканалов. Фото: s0alex.ru
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Жители города Томска присоединятся к всероссийской акции, посвященной переходу с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Флешмобы пройдут во всех регионах в субботу, 25 мая. В Томске акция стартует в 11 часов на площади Новособорной.

«Сначала для томичей пройдет «цифровая» зарядка. Ее проведут заслуженный мастер спорта по подводному спорту, чемпионка России, Европы и мира Анна Бер, заслуженный мастер спорта по гиревому спорту, рекордсменка и чемпионка России, Европы и мира Анастасия Никитина (Золотарева) и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России Илья Афонин», - сообщила пресс-служба региональной администрации.

После спортивной разминки волонтеры запустят в небо 22 воздушных змея с названием Томской области, логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания, и символ цифрового телевидения — «цифровую бабочку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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