Чемпионы мира запустят с томичами «цифровых» воздушных змеев в субботу
Жители города Томска присоединятся к всероссийской акции, посвященной переходу с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Флешмобы пройдут во всех регионах в субботу, 25 мая. В Томске акция стартует в 11 часов на площади Новособорной.
«Сначала для томичей пройдет «цифровая» зарядка. Ее проведут заслуженный мастер спорта по подводному спорту, чемпионка России, Европы и мира Анна Бер, заслуженный мастер спорта по гиревому спорту, рекордсменка и чемпионка России, Европы и мира Анастасия Никитина (Золотарева) и мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион России Илья Афонин», - сообщила пресс-служба региональной администрации.
После спортивной разминки волонтеры запустят в небо 22 воздушных змея с названием Томской области, логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания, и символ цифрового телевидения — «цифровую бабочку».
ИСТОЧНИК KP.RU