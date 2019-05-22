Томичей с ОВЗ приглашают к участию во Всемирном Парамузыкальном фестивале

СЕГОДНЯ 05:58 2019-05-22T06:05:57+03:00

Молодые параартисты доказывают, что их заболевание – не преграда на пути таланта. Фото: tbn-tv.com

Прием заявок от участников от 6 до 35 лет продлится до 16 июня

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Во всех регионах России начался прием заявок на Всемирный Парамузыкальный фестиваль, который в этом году пройдет в нашей стране в 10-й раз.

«Открыт прием заявок на смотр номеров детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для участия во «Всемирном парамузыкальном фестивале». Смотр творческих номеров будет проходить по следующим номинациям: пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое), инструментальное исполнительство (народные, духовые, ударные, струнные инструменты, фортепиано), танец, номер оригинального жанра и др.», - сообщила пресс-служба администрации Томской области с уточнением, что вся дополнительная информация размещена на официальном сайте фестиваля Парамузыкальный.рф.

До 16 июня все желающие принять участие в конкурсе (это индивидуальные исполнители и творческие коллективы с артистами в возрасте от 6 до 35 лет) могут отправить видеофайлы с записью выступления в сценическом образе на электронный адрес оргкомитета.

«Фестиваль проходит для выявления ярких детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в проекте года», - сообщают организаторы конкурса.

В жюри войдут заслуженные деятели искусств и народные артисты России.

В 2019 году российские мероприятия Всемирного Парамузыкального фестиваля пройдут осенью в Костроме и в нескольких городах Севера России. Лучшие из лучших выступят зимой на Гала-концерте в Москве

ИСТОЧНИК KP.RU