2019-05-21T16:00:49+03:00
Происшествия

Человека, зверски убившего собаку-питбуля, ищут в Томске

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Татьяна Щукина
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Сильное животное не смогло противостоять жестокости человекаСильное животное не смогло противостоять жестокости человекаФото: Олег УКЛАДОВ
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Прокуратура Томска настояла на возбуждении уголовного дела по сообщению о гибели собаки. убитой в Ленинском районе города осенью прошлого года. Ранее владельцы животного получили отказ от районного отдела полиции. Очевидно, что домашний питомец был жестоко избит, ранен ножом, а после повешен.

«Установлено, что в ноябре 2018 года собака породы питбуль была обнаружена подвешенной за поводок. На теле собаки имелись множественные кровоизлияния в области губ, десен, шеи, груди, а также колотая рана, проникающая в грудную клетку», - сообщила детали гибели собаки пресс-служба региональной прокуратуры.

В действиях неустановленного лица, по вине которого погиб питбуль, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Сейчас устанавливаются обстоятельства совершения преступления и собирается доказательства для привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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