Для томичей, вступающих в брак, организуют семинар

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-21T12:03:56+03:00

Психолог расскажет о межнациональных свадьбах и о том, как решать конфликты

Изменить размер текста: A A

Центр «Семья» приглашает горожан на очередную встречу проекта «Прежде чем прозвучит свадебный марш…», которая состоится 27 мая в 19:00.

Темой семинара станет «Конфликт разностей или непримиримые противоречия» от ведущей проекта психолога Центра Евгении Медведевой. Вы узнаете:

- о союзе тревожной и изолированного;

- о том, как отношения сиблингов влияют на семейные союзы;

- о межнациональных браках.

Всех желающих ждут по адресу ул. К. Маркса, 34 (зал заседаний администрации Ленинского района).

Участие бесплатное. Все вопросы по телефону: 72-02-09.

ИСТОЧНИК KP.RU