Для томичей, вступающих в брак, организуют семинар
Психолог расскажет о межнациональных свадьбах и о том, как решать конфликты
Темой семинара станет «Конфликт разностей или непримиримые противоречия»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Центр «Семья» приглашает горожан на очередную встречу проекта «Прежде чем прозвучит свадебный марш…», которая состоится 27 мая в 19:00.
Темой семинара станет «Конфликт разностей или непримиримые противоречия» от ведущей проекта психолога Центра Евгении Медведевой. Вы узнаете:
- о союзе тревожной и изолированного;
- о том, как отношения сиблингов влияют на семейные союзы;
- о межнациональных браках.
Всех желающих ждут по адресу ул. К. Маркса, 34 (зал заседаний администрации Ленинского района).
Участие бесплатное. Все вопросы по телефону: 72-02-09.
ИСТОЧНИК KP.RU