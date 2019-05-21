2019-05-21T12:03:56+03:00
Общество

Для томичей, вступающих в брак, организуют семинар

Психолог расскажет о межнациональных свадьбах и о том, как решать конфликты
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Темой семинара станет «Конфликт разностей или непримиримые противоречия»Темой семинара станет «Конфликт разностей или непримиримые противоречия»Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Центр «Семья» приглашает горожан на очередную встречу проекта «Прежде чем прозвучит свадебный марш…», которая состоится 27 мая в 19:00.

Темой семинара станет «Конфликт разностей или непримиримые противоречия» от ведущей проекта психолога Центра Евгении Медведевой. Вы узнаете:

- о союзе тревожной и изолированного;

- о том, как отношения сиблингов влияют на семейные союзы;

- о межнациональных браках.

Всех желающих ждут по адресу ул. К. Маркса, 34 (зал заседаний администрации Ленинского района).

Участие бесплатное. Все вопросы по телефону: 72-02-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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