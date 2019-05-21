2019-05-21T11:43:40+03:00
Наука

Томские ученые выявили белок, который блокирует рак

Новый способ лечения можно будет использовать как самостоятельно, так и с химиотерапией
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба ТГУфото: пресс-служба ТГУФото: из открытых источников
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Ученые ТГУ и Томского НИМЦ совместно с коллегами из Гейдельбергского университета и Латвийского биомедицинского исследовательского центра разрабатывают новый способ борьбы с онкозаболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

Они исследовали свойства хитиназоподобного белка, который может стать эффективным инструментом для лечения рака. Доклинические испытания показали, что белок блокирует сигналы, привлекающие в проблемную зону клетки, которые способствуют росту опухоли.

По словам Юлии Кжышковской, одного из ученых группы, исследования, проведенные на мышах, показали, что у данного инструмента имеется даже больший потенциал, нежели предполагалось ранее. Белок блокирует действие сразу нескольких цитокинов (сигнальных молекул), которые привлекают свежие моноциты в зону опухоли. Помимо этого белок имеет еще одно полезное свойство – он препятствует формированию структур, необходимых для миграции моноцита.

– Мы будем искать коллаборантов – опытных разработчиков, имеющих большой задел в создании наночастиц с заданными свойствами, – говорит ученый ТГУ и Гейдельбергского университета. – Конструировать эти системы нужно очень специфично, чтобы они доставляли белок в опухоль и там раскрывались, тогда мы сможем достигнуть желаемого результата – блокировать опухоль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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