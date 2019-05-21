2019-05-21T02:04:54+03:00
Происшествия

Шприцы на квадрокоптере попытался доставить томич в колонию родственнику

В отношении мужчины возбуждено административное дело
Татьяна Щукина
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Нау-хау на службе преступных элементов. Фото: УФСИН по ТОНау-хау на службе преступных элементов. Фото: УФСИН по ТО
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Инновационный «подогрев» организовал 35-летний житель города Колпашево Томской области. При помощи беспилотника он доставил в ИК-4, расположенную в областном центре, мобильный телефон и три пустых шприца. Летательный аппарат хитрый томич запустил с берега реки Томи, однако его передачку на территории режимного объекта без труда перехватили сотрудники исправительного учреждения.

Как пояснила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, «подарочек» предназначался родственнику задержанного мужчины, который отбывает срок заключения за организацию преступной группы, занимавшейся хищением чужого имущества и незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов, наркотиков.

В отношении дерзкого любителя квадрокоптеров возбуждено дело по статье «Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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