2019-05-20T11:04:20+03:00
Происшествия

Томич убил свою мать, а труп спрятал на балконе

Тревогу подняла его бывшая жена
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Свою вину мужчина признал полностью.Свою вину мужчина признал полностью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уголовное дело завели на 34-летнего томича, который жестоко расправился со своей собственной матерью. Об инциденте сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года обвиняемый систематически распивал алкогольные напитки со своей матерью у них дома. В сентябре из-за конфликта на бытовой почве он толкнул мать. Женщина упала и ударилась головой о пол. Вместо того, чтобы оказать помощь своему родному человеку, мужчина начал бить ее ногами, руками и неустановленным предметом. Таким образом, нанес не менее 33 ударов по голове, туловищу и конечностям, переломал 11 ребер.

Заметив, что мать не подает признаков жизни, обвиняемый лег спать. На следующий день он ушел из квартиры пить с друзьями и отсутствовал три дня. Вернувшись домой, он просто перенес труп к балкону, переночевал и уехал за пределы города к бывшей жене, которой и рассказал о случившемся.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд вынесет ему приговор, определив меру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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