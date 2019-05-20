2019-05-20T09:50:04+03:00
Общество

Томичам предлагают сдать макулатуру и помочь бездомным животным

Все средства будут перечислены в приют для собак
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Сбор макулатуры приурочен к окончанию учебного годаСбор макулатуры приурочен к окончанию учебного годаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Благотворительную акцию организовали студенты Политеха. С 21 по 31 мая они ведут сбор макулатуры. Принести ненужные бумагу, тетради, газеты, журналы можно в «Коробочки счастья», расположенные в общежитиях ТПУ по адресам: пр. Кирова, 2, ул. Пирогова, 18, ул. Вершинина, 37, 39, 39а, 48, ул. Усова, 13а.

- Сбор макулатуры приурочен к окончанию учебного года. У студентов, наверняка, скопилось много ненужной бумаги: лишние тетради, распечатки и так далее. Также принимаются газеты и другие бумажные изделия. Кроме студентов и сотрудников макулатуру могут сдать все желающие — при входе в общежития, где установлены "Коробочки счастья", необходимо будет уточнить охране цель визита, — говорит руководитель волонтерской организации ТПУ «Стиль Жизни» Анастасия Рекичинская.

Все вырученные от акции средства будут перечислены в приют для собак «Dog house» и зоозащитное сообщество ПП «Колыбель Дианы».

Все подробности можно уточнить в группе «Стиля Жизни» во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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