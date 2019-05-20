2019-05-20T08:57:26+03:00
Происшествия

6-летняя девочка пострадала в аварии с 4 автомобилями в Томске

ДТП произошло напротив ДОСААФа
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: из паблика Регион70 Вконтактефото: из паблика Регион70 ВконтактеФото: из открытых источников
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В воскресенье вечером в районе ДОСААФа случилась авария. Столкнулись сразу четыре машины. Подробности уточнили в ГИБДД по Томской области.

«19 мая около 19 часов 15 минут на улице Иркутский тракт, 13 произошло столкновение четырех транспортных средств», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, автомобиль Toyota Vitz, под управлением 40-летнего водителя, совершил наезд на Mazda Atenza. После наезда автомобиль Toyota совершил опрокидывание и столкновение с попутным автомобилем Kia Soul. Автомобиль Mazda Atenza от удара с Toyota продолжил движение и совершил наезд на стоящий впереди автомобиль Ford Focus. В результате происшествия травмы получила 6-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Vitz. Ребенок находился в машине на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. На место оперативно подъехала Скорая и отвезла ребенка в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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