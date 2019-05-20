Томский ОМОН Росгвардии взял золото турнира по тактико-циклической стрельбе

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-20T08:20:09+03:00

Бойцы выполняли упражнения с перезарядкой оружия, сменами стрелковых позиций Фото: из открытых источников

Теперь наши бойцы будут представлять округ на всероссийских соревнованиях

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В Новосибирской области, на базе учебного центра «Ермак» завершился открытый турнир по тактико-циклической стрельбе среди подразделений специального назначения Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации В заключительном этапе приняли участие 6 команд.

- Все команды показали высокие профессиональные навыки и умения, - прокомментировал главный судья соревнований полномочный представитель Федерации тактико-циклической стрельбы в Сибирском Федеральном округе – инструктор ФТЦС Виталий Иванов. - Хорошую физическую подготовку и выносливость, однако в упорной борьбе некоторые команды смогли сосредоточиться и вырваться вперёд, опережая соперника, в некоторых случаях, на две секунды.

Спецназовцам предстояло преодолеть специальную штурмовую полосу и выполнить ряд стрелковых упражнений с элементами физических нагрузок различными способами – лежа, с колен, стоя.

Бойцы выполняли циклические стрелковые упражнения с перемещением вперед и назад, с перезарядкой оружия, сменами стрелковых позиций, а также с физическими нагрузками на силовую и скоростную выносливость. Время выполнения всех упражнений фиксировалось судейской группой из Федерации тактико-циклической стрельбы Новосибирской области. Завершался заключительный этап погрузкой выполняющей прохождение этапа группы спецназа в БТР-80.

«Соревнования по тактико-циклической стрельбе среди спецподразделений Сибирского округа Росгвардии прошли впервые. Все команды показали высокие результаты. Победители будут представлять округ на всероссийском турнире, - сказал начальник отдела Сибирского округа Росгвардии полковник Арман Уйпеков.

В упорной борьбе золото турнира завоевала команда ОМОН территориального Управления Росгвардии по Томской области. Серебро - у спецназовцев отряда "Ермак" Сибирского округа Росгвардии. Бронза досталась ОМОН территориального Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Бочаров поздравил чемпионов и призёров соревнований с заслуженными и честными победами и вручил им медали и кубки.

ИСТОЧНИК KP.RU