2019-05-20T08:02:38+03:00
Происшествия

Под Томском полицейские поймали рыбака, ловившего запретным способом

Теперь на «добытчика» завели уголовное дело
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Мужчина использовал 2 сети из лески.Мужчина использовал 2 сети из лески.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Асиновском районе Томской области полицейские задержали рыбака, подозреваемого в незаконной добыче водных биоресурсов. Подробности истории сообщили в УМВД Томской области.

По предварительным данным, ранее не судимый местный житель 1966 года рождения рыбачил на реке Чулым. Все бы ничего, но мужчина использовал 2 сети из лески. Как известно, ловить сетью запрещено. Таким образом, он поймал 11 щук, два леща, пять окуней и язя. Причиненный ущерб составил около 26 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, по статье 256 УК. Горе-рыбаку грозит наказание вплоть до лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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