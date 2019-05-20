В Томске на проспекте Кирова изменилась схема проезда
Там поменяли местами знаки, водителей просят обратить внимание
Такие меры приняты, чтобы снизить риски возникновения ДТП.Фото: из открытых источников
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Схема движения на пересечении Кирова и улицы Белинского обновлена. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Комиссия по безопасности дорожного движения изменила приоритет при движении транспорта на пересечении дублера проспекта Кирова и улицы Белинского. Дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» теперь находятся в обратном порядке. В соответствии с этим, главной дорогой по отношению к дублеру проспекта Кирова теперь будет улица Белинского. Такие меры приняты, чтобы снизить риски возникновения ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU