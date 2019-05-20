Яблони оставить, тополя – спилить: какие деревья ликвидируют в Томске

СЕГОДНЯ 06:28 2019-05-20T06:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия обсудила обращения томичей по сносу или подрезке зеленых насаждений. Одним из самых обсуждаемых объектов стали яблони на аллее вдоль Городского сада, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Коллектив сада обратился в городской департамент дорожной деятельности и благоустройства с просьбой разрешить вырубку почти 40 яблонь и 3 лип вдоль ул. Герцена. На месте деревьев планировалось обустройство «живой» изгороди и демонтаж существующего чугунного ограждения. Члены комиссии, отметив хорошее физиологическое состояние яблонь и лип, отказала в сносе в целях сохранения зеленых насаждений Томска. Представителю заявителя было рекомендовано высадить «живую» изгородь между деревьев, как это было сделано год назад вдоль пл. Новособорной в прошлом году.

Также на комиссии был рассмотрен вопрос сноса деревьев на участке ул. Б. Подгорная (от ул. Дальне-Ключевская до пер. Днепровский). В 2019 году этот участок будет отремонтирован.

Произрастающие здесь деревья и кустарники – тополя, ели, береза, сирени - в большинстве своем старовозрастные и несут угрозу участникам дорожного движения. С просьбой выкорчевать их в администрацию города обращались жители Ленинского района. Учитывая все это, комиссия согласовала снос 36 экземпляров деревьев.

Также в ходе работы члены ландшафтной комиссии рассмотрели ряд вопросов, касающихся реконструкции озеленению во внутриквартальных проездах, ремонтируемых в 2019 году, в частности, в районе ул. О. Кошевого, Л. Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU