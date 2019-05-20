Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Томске

СЕГОДНЯ 00:50 2019-05-20T00:50:25+03:00

При сильных порывах ветра и зонт, увы, не поможет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе возможны порывы ветра до 22 метров в секунду

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Специалисты Томского гидрометцентра сообщили о вероятности сильного ветра в регионе 20 мая. Согласно бюллетеню ведомства, Главное управление МЧС России по Томской области обратилось к томичам со штормовым предупреждением, отметив, что в понедельник по области и городу Томску ожидаются грозы, при грозах местами умеренные дожди и усиление ветра 17-22 м/с.

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью +1…+6°С, местами +7…+12°С . Температура днем +11…+16°С, по юго-востоку +17…+22°С», - отмечено в официальной информации регионального ГУ МЧС.

Учитывая сложную погодную обстановку, томичам рекомендовано на дорогах скоростной режим и дистанцию, а при порывах ветра укрываться в помещениях или, находясь на открытых пространствах, держаться подальше от шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU