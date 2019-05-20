2019-05-20T00:50:25+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Томске

В городе возможны порывы ветра до 22 метров в секунду
Татьяна Щукина
Поделиться:
При сильных порывах ветра и зонт, увы, не поможетПри сильных порывах ветра и зонт, увы, не поможетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты Томского гидрометцентра сообщили о вероятности сильного ветра в регионе 20 мая. Согласно бюллетеню ведомства, Главное управление МЧС России по Томской области обратилось к томичам со штормовым предупреждением, отметив, что в понедельник по области и городу Томску ожидаются грозы, при грозах местами умеренные дожди и усиление ветра 17-22 м/с.

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью +1…+6°С, местами +7…+12°С . Температура днем +11…+16°С, по юго-востоку +17…+22°С», - отмечено в официальной информации регионального ГУ МЧС.

Учитывая сложную погодную обстановку, томичам рекомендовано на дорогах скоростной режим и дистанцию, а при порывах ветра укрываться в помещениях или, находясь на открытых пространствах, держаться подальше от шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томский ОМОН Росгвардии взял золото турнира по тактико-циклической стрельбе
Под Томском полицейские поймали рыбака, ловившего запретным способом
В Томске на проспекте Кирова изменилась схема проезда
Яблони оставить, тополя – спилить: какие деревья ликвидируют в Томске
Нездоровый 34-летний томич пропал во время прогулки с собакой
В Томске 20 мая отключат ТВ и радио
Один из самых больших кинотеатров прекратил свою работу в Томске
В Томске пройдет «Зеленый марафон»
Пожар в доме на Сибирской стал причиной вечерней пробки в Томске
Томичам на Каштаке за долги отключили электричество и воду
Автобус слетел с дороги в кювет под Томском, пострадал водитель
Православная книжная выставка открылась в Томске
Новые низкопольные автобусы вышли на маршруты по Томску
В Томской области пройдет праздник «Золотая береста»
В субботу в центре Томска будет перекрыто движение на нескольких участках