В Томске 20 мая отключат ТВ и радио

СЕГОДНЯ 13:13 2019-05-18T13:13:16+03:00

Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00 Фото: Виктор БУЛАВИНЦЕВ

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В понедельник, 20 мая в Томске на несколько часов отключат телевидение и радио. Об этом сообщает филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр».

Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00 по местному времени. С 9:00 до 15:45 – частично на отдельных каналах. Причина – проведение профилактических работ.

Томичи могут воспользоваться на это время альтернативными каналами информации – в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU