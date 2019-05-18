2019-05-18T13:13:16+03:00
Телевидение

В Томске 20 мая отключат ТВ и радио

РТРС необходимо провести профилактические работы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00Фото: Виктор БУЛАВИНЦЕВ
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В понедельник, 20 мая в Томске на несколько часов отключат телевидение и радио. Об этом сообщает филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр».

Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00 по местному времени. С 9:00 до 15:45 – частично на отдельных каналах. Причина – проведение профилактических работ.

Томичи могут воспользоваться на это время альтернативными каналами информации – в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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