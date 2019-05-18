В Томске 20 мая отключат ТВ и радио
РТРС необходимо провести профилактические работы
Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00Фото: Виктор БУЛАВИНЦЕВ
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В понедельник, 20 мая в Томске на несколько часов отключат телевидение и радио. Об этом сообщает филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр».
Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00 по местному времени. С 9:00 до 15:45 – частично на отдельных каналах. Причина – проведение профилактических работ.
Томичи могут воспользоваться на это время альтернативными каналами информации – в Интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU