2019-05-16T07:34:18+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир «Нивы» едва не погибли в ДТП под Томском

Авария произошла у поселка Светлый
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Крупная авария произошла в четверг, 16 мая, на трассе Томск — Итатка. В 7 часов утра у поселка Светлый случилось лобовое столкновение двух отечественных автомобилей, в результате чего люди в салоне одного из них получили тяжелые травмы.

Как сообщила пресс-служба Управления МВД по Томской области, в дорожно-транспортном происшествии пострадали автомобили «Нива» и ГАЗ 3102. Водитель и пассажир первой машины были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что состояние одного пострадавшего оценивается, как крайне тяжелое, второго - — как тяжелое. На месте аварии еще одному пострадавшему также была оказана первая помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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