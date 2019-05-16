Водитель и пассажир «Нивы» едва не погибли в ДТП под Томском

СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-16T07:34:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла в четверг, 16 мая, на трассе Томск — Итатка. В 7 часов утра у поселка Светлый случилось лобовое столкновение двух отечественных автомобилей, в результате чего люди в салоне одного из них получили тяжелые травмы.

Как сообщила пресс-служба Управления МВД по Томской области, в дорожно-транспортном происшествии пострадали автомобили «Нива» и ГАЗ 3102. Водитель и пассажир первой машины были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что состояние одного пострадавшего оценивается, как крайне тяжелое, второго - — как тяжелое. На месте аварии еще одному пострадавшему также была оказана первая помощь, но от госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU