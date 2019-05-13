2019-05-13T06:34:41+03:00
Спорт

Томичей приглашают поучаствовать во всероссийских соревнованиях

Мероприятие по спортивному ориентированию пройдет в Лагерном саду
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Горожан приглашают на массовые стартыГорожан приглашают на массовые стартыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Соревнования «Российский Азимут» состоятся в Томске 18 мая. Традиционно в них могут участвовать не только спортсмены, но и видные общественные деятели, руководители организаций и учреждений и просто любители.

Соревнования проводятся с 2006 года и собирают более 100 тысяч опытных мастеров и любителей этого вида спорта в 75 регионах страны.

- Принять участие могут все желающие независимо от возраста, опыта занятий спортивным ориентированием и физической подготовки, - рассказал начальник управления по спорту Томска Андрей Белоусов.

Программа соревнований включает забеги для разных возрастных групп, забеги с учётом и без учёта времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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