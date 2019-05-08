В Томске пройдет велопарад

СЕГОДНЯ 06:28 2019-05-08T06:28:57+03:00

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Праздник любителей велоспорта состоится 19 мая в 12:00 на нижней террасе Лагерного сада. Организаторы обещают не только велопробег, но и спортивные конкурсы, подарки от партнёров, мастер-классы, фуд-корт, концертную программу для детей и взрослых!

Приехать можно на велосипедах, скейтах и самокатах, роликах или вообще прийти пешком.

Участникам самого велопарада нужно заполнить форму для регистрации: https://forms.gle/xutzB2KKaocFc7y8A

Также для девушек в инстаграме проходит конкурс Веломисс. Чтобы принять в нем участие, нужно выложить свое фото на велосипеде в Инсте и оставить под ним хэштеги #веломисстомск #велопарадтинькофф #велотомск Подписаться на партнёров, указанных в посте в профиле @mol_parl и на профиль Молодёжного парламента. Победительниц ждут отличные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU