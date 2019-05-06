Финансовый университет: В Томске живут самые довольные люди

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-06T08:09:41+03:00

Довольные томичи на пикете в День народного единства Фото: ОЛЕГ АСРАТЯН

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Финансовый университет при правительстве РФ обнародовал результаты масштабного исследования удовлетворенности российских граждан своей жизнью. Результаты впечатляют! 86 процентов томичей признались,что полностью удовлетворены своей жизнью. Больше – 87 процентов – только во Владивостоке.

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.

Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов.

Подсчитано, что наибольшее количество удовлетворенных жизнью граждан во Владивостоке (87 процентов населения), Томске (86), Липецке и Оренбурге (по 85). По 84 процента довольных граждан аналитики насчитали в Череповце, Грозном и Чите.

Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).

ИСТОЧНИК KP.RU