В Томске из-за урагана у многоквартирника сорвало крышу

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-01T09:04:51+03:00

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Из-за шквалистого ветра в доме по ул. Лыткина,4 сорвало крышу. Это случилось вчера, 30 апреля, примерно в 17:30 по местному времени. Листы профнастила рухнули на припаркованные машины, сильно повредив их корпуса. Конструкция, как показала практика, оказалась такой хлипкой и ненадежной, что у жителей верхнего, пятого этажа, буквально «обнажился» потолок. Единственным прикрытием осталась керамзитовая подушка, технического этажа в доме нет.

Как рассказала одна из жительниц дома, Ольга Храмцова, этой пятиэтажке более 40 лет, и раньше при таких порывах ветра у людей дрожали рамы, но никто не думал, что сорвет крышу, да еще в таком объеме.

- 8 квартир может затопить, над ними теперь крыши нет. В том числе, над частью моей квартиры. В одной половине все нормально, в другой – стало заметно холоднее, - отметила она.

Самый главный вопрос, который волнует жителей дома, кто будет восстанавливать кровлю и когда? В управляющей компании «Источная», которая обслуживает дом, сказали, что средств нет.

Вот такие последствия урагана

Вот так выглядит дом на Лыткина сверху

Деньги можно получить из федерального фонда капремонта, но там данный дом стоит в очереди на 2042 год.

ИСТОЧНИК KP.RU