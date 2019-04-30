Сельская кассирша похитила из банка 4,7 млн рублей в Томской области

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-30T11:58:18+03:00

Женщина успешно подворовывала из кассы на протяжении трех лет

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В Томской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудницы одного из банков, действующего в селе Каргасок. Женщина незаметно для коллег совершала преступления почти три года.

«По версии следствия, с мая 2016 года по февраль 2019 года 38-летняя заведующая кассой отдела кассовых операций одного из банков в селе Каргасок в ходе осуществления операций с денежными средствами периодически забирала себе наличные из кассы банка». – сообщила пресс-служба региональнйо прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, таким образом женщина присвоила 4,77 миллиона рублей. Максимальное наказание, которое ей грозит по статье обвинения, 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU