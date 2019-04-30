Житель Томска проведет 7 лет в колонии за обман старушек по телефону

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-30T11:10:17+03:00

Мужчина получил от своих жертв более 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

31-летний житель Томска признан виновным в совершении 10 эпизодов телефонного мошенничества, которые он совершал посредством случайного набора цифр. Звоня на сотовые телефоны незнакомых ему людей, он выискивал доверчивых жертв (в основном пожилых женщин), которым представлялся пострадавшим родственником. Чтобы «вызволить из беды близкого человека», старушки в страхе за своих близких старались побыстрее перевести деньги.

Как рассказали в прокуратуре Томской области, в общей сложности потерпевшие перечислили мошеннику более 100 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. За доказанные преступления виновный был приговорен судом к семи годам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU