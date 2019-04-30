2019-04-30T11:10:17+03:00
Происшествия

Житель Томска проведет 7 лет в колонии за обман старушек по телефону

Мужчина получил от своих жертв более 100 тысяч рублей
Татьяна Щукина
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Мошенник умудрялся разводить на деньги совсем незнакомых ему людейМошенник умудрялся разводить на деньги совсем незнакомых ему людейФото: Александр ГЛУЗ
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31-летний житель Томска признан виновным в совершении 10 эпизодов телефонного мошенничества, которые он совершал посредством случайного набора цифр. Звоня на сотовые телефоны незнакомых ему людей, он выискивал доверчивых жертв (в основном пожилых женщин), которым представлялся пострадавшим родственником. Чтобы «вызволить из беды близкого человека», старушки в страхе за своих близких старались побыстрее перевести деньги.

Как рассказали в прокуратуре Томской области, в общей сложности потерпевшие перечислили мошеннику более 100 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. За доказанные преступления виновный был приговорен судом к семи годам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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