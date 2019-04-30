Томичи смогут получить георгиевскую ленточку с 3 мая

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-30T09:25:32+03:00

В буклете будут подсказки, как можно носить такую ленточку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Вместе с ленточками добровольцы будут вручать буклет, посвященный главным наградам Великой Отечественной войны.

Получить георгиевскую ленточку можно будет 3, 4 и 5 мая на следующих площадках:

3 мая с 12:00 до 14:00 – на остановке пл. Ленина, в сквере у Стеллы Памяти (ост. «10 поликлиника»), в Театральном сквере, у ТЦ Манеж и в ТЦ Изумрудный город.

4 мая с 12:00 до 14:00 – в Лагерном саду, в Сквере студотрядов, на ост. «ул. Дальне-Ключевская», возле Стеллы памяти (ост. «10 поликлиника»), на пл.Новособорной и у Белого озера

5 мая с 12:00 до 14:00 – в Лагерном саду, у Белого озера, в ТЦ «Изумрудный город», на пл. Новособорной, в Театральном квере, на площади Ленина и в ДНТ «Авангард».

С подробной информацией о праздновании Дня Победы в Томске можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU