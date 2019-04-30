2019-04-30T09:20:39+03:00
Общество

В Томске отремонтировали систему Вечного огня

Специалисты заменили газовую горелку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Работы по обслуживанию успешно выполненыРаботы по обслуживанию успешно выполненыФото: из открытых источников
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Подготовка ко Дню Победы уже идет полным ходом. В Лагерном саду, где находится Мемориал боевой и трудовой славы томичей, накануне был ремонт. Специалисты завершили работу по замене газовой горелки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за постоянного воздействия высоких температур накладка, обрамляющая Вечный огонь, оплавлялась и ежегодно требовала замены. Работы по обслуживанию в рамках контракта провела служба «Томскоблгаза». В 2019 году было решено изменить конструкцию газоснабжения Вечного огня, чтобы она не требовала постоянного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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