С укусом клеща в пункты серопрофилактики обратились уже 218 томичей
С 1 по 12 мая кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций в Томске будут работать в режиме 24/7.
Взрослые, пострадавшие от укусов клещей, могут обращаться в медико-санитарную часть № 2 (ул. Бела Куна, 3) или межвузовскую поликлинику (ул. Киевская, 74), дети — в детскую больницу № 1 (Московский тракт, 4), жители районов Томской области — в приемные покои районных больниц.
Всего с начала эпидсезона в медицинские организации региона обратились 218 человек, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 62 ребенка. Наибольшее число обращений зафиксировано в пункте серопрофилактики МСЧ № 2 — более 60 % от общего количества.
Специалисты департамента здравоохранения Томской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в условиях пребывания на природе и дачных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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