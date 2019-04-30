2019-04-30T09:08:35+03:00
Здоровье

С укусом клеща в пункты серопрофилактики обратились уже 218 томичей

В майские праздники кабинеты помощи будут работать в круглосуточном режиме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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если укусил клещ, его нужно срочно сдать в лабораторию на анализесли укусил клещ, его нужно срочно сдать в лабораторию на анализФото: Мария ЛЕНЦ
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С 1 по 12 мая кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций в Томске будут работать в режиме 24/7.

Взрослые, пострадавшие от укусов клещей, могут обращаться в медико-санитарную часть № 2 (ул. Бела Куна, 3) или межвузовскую поликлинику (ул. Киевская, 74), дети — в детскую больницу № 1 (Московский тракт, 4), жители районов Томской области — в приемные покои районных больниц.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации региона обратились 218 человек, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 62 ребенка. Наибольшее число обращений зафиксировано в пункте серопрофилактики МСЧ № 2 — более 60 % от общего количества.

Специалисты департамента здравоохранения Томской области напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности в условиях пребывания на природе и дачных участках.

Памятка «Осторожно: клещи»

ИСТОЧНИК KP.RU

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