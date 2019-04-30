В Томске подсчитали, сколько стоит шашлык на майские

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-30T08:39:28+03:00

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Жители России открыли сезон пикников в апреле. В десятку городов, где в загруженных чеках чаще всего встречалась позиция «шашлык» (обычно это сырое мясо в маринаде), попал и наш Томск.

Анализ стоимости килограмма шашлыка в чеках из разных супермаркетов показывает, что дешевле всего пожарить мясо на природе смогут жители Барнаула. Здесь средняя цена шашлыка составляет 196 рублей. Следом идут Санкт-Петербург (277 руб. за килограмм шашлыка), Томск (305 руб./кг), Новокузнецк (311 руб./кг), Новосибирск (318 руб./кг), Красноярск (319 руб./кг), Екатеринбург (322 руб./кг), Хабаровск (360 руб./кг) и Кемерово (370 руб./кг). Самый дорогой шашлык продают в Москве — в среднем, 377 рублей за килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU