Как будут работать томские ЗАГСы в майские праздники

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-30T08:05:55+03:00

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С 30 апреля по 12 мая органы ЗАГС Томской области работают по отдельному расписанию.

30 апреля и 8 мая (предпраздничные дни) ЗАГСы региона работают на один час меньше. Праздничные дни 1 и 9 мая - нерабочие дни.

2, 3 и 10 мая органы ЗАГС Томской области будут работать по специальному графику.

Жители города Томска и Томского района могут обратиться в Отдел ЗАГС города Томска и Томского района (ул. Р. Люксембург, 18-а, тел. 51-07-35) по вопросам регистрации смерти 2, 3, и 10 мая (с 9 до 16 часов, перерыв с 13.00 до 13.30). По вопросам регистрации рождения, а также выдачи повторных свидетельств или справок отдел принимает 2 и 3 мая (с 9 до 16 часов, перерыв с 13.00 до 13.30).

Жители Северска смогут обратиться в Отдел ЗАГС (пр. Коммунистический, 42, тел. 548-213) и зарегистрировать рождение или смерть, а также получить повторные свидетельства и справки 3 и 10 мая (с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30).

3 мая прием граждан по вопросам регистрации рождения или смерти, выдачи повторных свидетельств и справок будут вести руководители и специалисты Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Кожевниковского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Чаинского, Шегарского отделов ЗАГС, а также отделов в Кедровом и Стрежевом (с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.30). Молчановский отдел ЗАГС будет работать с 9 до 13 часов.

2 и 10 мая с 9 до 13 часов во Дворце бракосочетаний города Томска (пр. Ленина, 83, тел. 52-71-91) будет осуществляться прием граждан по вопросам выдачи повторных свидетельств и справок.

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут во Дворце бракосочетаний города Томска 2, 4, 10 и 11 мая, а также в Отделе ЗАГС города Томска и Томского района 4 мая.

Кроме того, 4 и 11 мая (с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов) в Отделе ЗАГС города Томска и Томского района (ул. Р. Люксембург, 18-а, тел. 51-07-35) будет осуществляться прием граждан по вопросам регистрации смерти.

С 13 мая территориальные отделы ЗАГС Томской области работают по обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU