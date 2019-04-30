В Томске выберут нового бизнес-омбудсмена
В Томской области объявлен старт приёма предложений на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Валерия Падерина истекает 25 июня этого года.
Кто может претендовать на это место? Гражданин России, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование, знания и опыт работы в сфере предпринимательской деятельности или государственной гражданской службы не менее двух лет.
Предложения о кандидатурах вправе вносить губернатор, председатель ЗакДумы и группа депутатов.
Перечень документов, которые необходимо предоставить, опубликован на официальном сайте думы в разделе «Объявления». Предложения принимаются до 30 мая 2019 года.
Уполномоченного назначат на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU