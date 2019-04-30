В Томске выберут нового бизнес-омбудсмена

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-30T07:47:00+03:00

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В Томской области объявлен старт приёма предложений на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Валерия Падерина истекает 25 июня этого года.

Кто может претендовать на это место? Гражданин России, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее образование, знания и опыт работы в сфере предпринимательской деятельности или государственной гражданской службы не менее двух лет.

Предложения о кандидатурах вправе вносить губернатор, председатель ЗакДумы и группа депутатов.

Перечень документов, которые необходимо предоставить, опубликован на официальном сайте думы в разделе «Объявления». Предложения принимаются до 30 мая 2019 года.

Уполномоченного назначат на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU