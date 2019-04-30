СК: томич арестован за сексуальные действия с ребенком
Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Томска, совершившего действий сексуального характера в отношении маленькой девочки. В настоящее время подозреваемый в преступлении находится под стражей.
«По предварительным данным, 42-летний томич, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у знакомого, совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, которая вместе с матерью также находилась в гостях в указанной квартире», - сообщила подробности шокирующего дела пресс-служба ведомства.
По информации СКР, сейчас обстоятельства произошедшего уточняются. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
По официально не подтвержденным данным, мать девочки распивала спиртные напитки в компании нескольких мужчин и в какой-то момент уединилась с ними в другой комнате. При этом она оставила свою маленькую дочь наедине с одним из пьяных гостей, который попытался склонить ребенка к развратным действиям.
ИСТОЧНИК KP.RU