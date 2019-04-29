Стало известно имя победительницы томского конкурса «Настоящая женщина»

29 Апр 11:06 2019-04-29T11:07:39+03:00

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Первый конкурс зрелости, грации и интеллекта «Настоящая женщина – 2019"» прошел в минувшие выходные. На сцену вышли 15 прекрасных финалисток в возрасте от 55 до 66 лет. Проект длился почти три месяца и завершился красивым финалом в Театре юного зрителя. Участницы за это время успели не только раскрыть свои таланты, но и посещали фитнес-тренировки, психологические тренинги, стилиста, фотосессии и многое другое.

- Наши дамы даже снялись в клипе, перепев хит репэра Face «Юморист», - добавила организатор и автор конкурса Эдит Заржецкая.

Именно она предложила Союзу пенсионеров России и проекту «Академия знаний» подержать такой проект.

В финале все 15 участниц стали победительницами различных номинаций, а четыре томички получили награды за первое, второе, третье место, а также приз зрительских симпатий.

Народным интернет-голосованием была избрана Ирина Булыгина. Третье место заняла Дарина Степанова, второе место – Виктория Васильева.

Победительницей конкурса была признана учитель начальных классов школы «Перспектива» Ирина Коптяева, которой достался главный приз – сертификат на путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU