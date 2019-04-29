2019-04-29T10:18:05+03:00
Схема проезда

В майские праздники изменится расписание поездов Томск-Тайга

Это связано с ремонтом путей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Изменения в расписании коснутся 12 направленийИзменения в расписании коснутся 12 направленийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Расписание пригородных поездов на Тайгинском участке изменится с 30 апреля по 8 мая. Причина тому – ремонт на перегоне Тутальская – Литвиново.

Изменения в расписании коснутся 12 пригородных электропоездов, курсирующих по направлениям Тайга – Болотная – Тайга, Тайга – Юрга-II – Тайга, Кемерово – Юрга-II – Кемерово, Тайга – Томск-I, Тайга – Томск-II. Корректировка во времени следования составит от 2 до 36 минут.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов.

Более подробную информацию о расписании движения электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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