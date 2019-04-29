2019-04-29T09:44:21+03:00
Схема проезда

1 мая в Томске изменится схема движения транспорта

Какие улицы перекроют и где приостановят движение троллейбусов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В связи с праздничной демонстрацией ограничат движение в центре города.В связи с праздничной демонстрацией ограничат движение в центре города.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В связи с праздничной демонстрацией, 1 мая ограничат движение в центре города.

С 9:00 до 11:30 будет прекращено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Московский тракт по маршруту шествия праздничных колонн. Кроме того, с 11:00 до 12:00 для движения автомобилей будет закрыта ул. Бакунина от ул. Обруб до ул. Октябрьская.

Движение троллейбусов будет приостановлено с 9:00 до 11:30 по пр. Ленина на участке от пер. 1905 года до ул. Герцена. Это касается маршрутов №№ 1, 2, 3, 4 и 6. Посмотреть, как именно будут ходить маршрутки в этот день можно здесь: http://www.admin.tomsk.ru/db3/docs/2019042909

ИСТОЧНИК KP.RU

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