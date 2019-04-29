Томичка стала финалисткой конкурса «Краса Росгвардии»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-29T08:05:08+03:00

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Подведены итоги Первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии». В нем приняли участие более тысячи женщин – военнослужащих и сотрудниц из всех регионов Российской Федерации, от Владивостока до Калининграда. Северское соединение представляла телефонист узла связи войсковой части Сибирского округа Росгвардии младший сержант Школьная Наталья.

По условиям конкурса участницам предлагалось в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также презентовать свои увлечения посредством постановочных фотографий и креативных композиционных решений. По образованию Наталья медицинский работник. Не боится перемен в жизни и открыта всему новому. Ради семьи пожертвовала любимой работой, за мужем-военнослужащим переехала в другой город и связала свою судьбу со службой в армии. Быстро освоила новую профессию, достойно выполняет поставленные служебные задачи. Наталья любит путешествия, занимается рукоделием, воспитывает двух прекрасных дочерей.

Интеллигентная, уравновешенная, добрая, всегда готова прийти на помощь своим сослуживцам.

За ходом творческого состязания внимательно следили сослуживцы, родные и знакомые участниц, а также многочисленные посетители сайта Росгвардии и подписчики официальных аккаунтов ведомства в Интернете. Статистика показала, что за время проведения конкурс привлек внимание более 3 миллионов пользователей.

По итогам голосования абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. За нее проголосовали более 57 тысяч человек.

В числе самых красивых финалисток — Наталья Школьная: «Голосовала за меня вся часть, я бы даже сказала, вся дивизия. Люди, которых я даже не знаю, останавливались в воинской части, на улице, говорили: «Мы вас поддерживаем всей семьей». У некоторых даже родственники за границей голосовали», — рассказала финалистка «Красы Росгвардии». По ее мнению, большое количество голосов она получила благодаря своему мужу. «У него 25 лет выслуги, он где только не служил, у него столько знакомых! И он просто житья никому не давал эти три месяца, всем говорил, что идет голосование, так люди узнавали о конкурсе и поддерживали меня», — призналась она.

ИСТОЧНИК KP.RU