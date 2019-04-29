2019-04-29T07:55:27+03:00
Общество

Сегодня в Томск прибудет Благодатный огонь

Православные смогут зажечь от него свечи и принести их домой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Первые свечи зажгут в Богоявленском кафедральном соборе.Первые свечи зажгут в Богоявленском кафедральном соборе.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Встреча Благодатного огня состоится сегодня, 29 апреля, в 17:00 в Богоявленском кафедральном соборе.

- Уже второе тысячелетие подряд каждый год в Великую субботу весь мир становится свидетелем великого чуда — схождения Благодатного огня. Так Господь прославляет место Своего погребения и Воскресения — Живоносный гроб, являя перед лицом тысяч паломников со всего мира это величайшее чудо. Для православных верующих чудо Благодатного огня не самоценно, оно является свидетельством и напоминанием о Воскресении Господа Иисуса Христа, — сообщается на сайте Томской епархии.

После встречи в соборе, огонь доставят во все храмы города. Прихожане смогут приложить к нему свои свечи и принести их домой как благословение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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