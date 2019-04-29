2019-04-29T07:36:38+03:00
Общество

47 % томичей считают, что дети могут вырасти полноценными с одним родителем

Большинство участников опроса уверены, что счастье лежит в руках самого ребенка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Против неполной семьи категорически высказались 18% респондентовПротив неполной семьи категорически высказались 18% респондентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Исследователи развлекательной социальной сети Фотострана опросили 900 жителей Томска и выяснили, может ли одинокий родитель вырастить счастливого ребенка.

47% опрошенных уверены, что родитель-одиночка сумеет воспитать полноценного и счастливого ребенка:

- Однако, одному все равно будет сложно. Человеку необходима колоссальная сила духа и обязательно поддержка родных и близких, - заметила респондент Галина.

8% участников опроса считают, что воспитание полноценных детей одним родителем возможно в том случае, если девочку воспитывает мать, а мальчика - отец. К такому выводу опрошенные в основном склоняются по причине эмоциональных и физических особенностей человека.

Категорически отрицают полноценность неполной семьи 18% респондентов. Отвечавшие уверены: личность ребенка не может быть сложена корректно без участия обоих родителей, ведь мать не может выполнить роль отца, а отец - никогда не заменит мать. Это ущемляет формирующуюся в процессе взросления психику ребенка.

Оставшиеся участники опроса не определились с ответом. Большинство из них уверены, что счастье лежит в руках самого ребенка, а роль родителя-наставника может исполнить в жизни детей даже школьный преподаватель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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