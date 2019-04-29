2019-04-29T07:19:25+03:00
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На въездах в Томск установят два 14-метровых знака

Они будут выполнять роль геолокации и арт-объектов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Возведут объекты в течение нынешнего лета.Возведут объекты в течение нынешнего лета.Фото: из открытых источников
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Два огромных 14-ти метровых знака «Томск» появятся на въезде в наш город.

Они будут установлены со стороны Московского и Богашевского трактов. Знаки будут символизировать «ворота» в город и все желающие смогут возле них сфотографироваться.

- Во многих городах въездные группы – это своего рода арт-объекты. Люди фотографируются на их фоне, отмечают геолокацию в социальных сетях. Все это играет на имидж города и его туристическую привлекательность», — подчеркнул мэр Иван Кляйн.

На установку объектов выделено порядка 9 млн рублей. Возведут их в течение нынешнего лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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