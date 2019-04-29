2019-04-29T07:02:25+03:00
Авто

В 2019 году в Томской области отремонтируют более 195 км автодорог

Дорожный фонд увеличился на 40%
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Также в регионе до 2021 года будут ежегодно ремонтировать по пять мостовТакже в регионе до 2021 года будут ежегодно ремонтировать по пять мостовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В этом году на ремонт дорожного фонда потратят 6 миллиардов рублей. Об этом редакторам районных СМИ сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Объем финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году составит свыше 2,5 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей — федеральные средства. Планируется отремонтировать более 112 км автодорог.

В план включили 20 объектов — семь в Томске, четыре в Северске, остальные на региональных трассах: объездная дорога Томска, участки автодорог Томск – Мариинск (0–76,73), БогашевоПетухово (0–14,49) и подъезд к селу Корнилово, деревне Аркашево, участки автодорог Томск – Каргала – Колпашево и Могильный Мыс – Парабель – Каргасок.

По губернаторской программе «Дороги» отремонтируют более 83 км местных автодорог. На выполнение работ будет направлено 0,5 млрд рублей из областного бюджета.

Начнется реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке 30‑45 км в Колпашевском районе и строительство подъезда к терминалу аэропорта «Томск» с остановочными и парковочными площадками на участке 19‑20,185 км автомобильной дороги Томск – Аэропорт.

Продолжатся ремонтные работы на автодорогах в Александровском районе на участке 24,187‑26,687 км, Кедровый – Гарь – Кенга на участке 71–78 км в Бакчарском районе, Первомайское – Белый Яр на участке 33,5–37 км, 60–69 км в Первомайском районе.

Также в регионе до 2021 года будут ежегодно ремонтировать по пять мостов и заниматься освещением дорог в населенных пунктах. В этом году электроосвещение будет построено в Зоркальцеве и Предтеченске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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