Мэр Томска «благословил» ТОС "Иркутский" на устройство спортплощадки

СЕГОДНЯ 05:08 2019-04-29T05:12:48+03:00

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На минувшем апрельском субботнике жители девяти жилых домов по Иркутскому тракту (27/1, 27/2, 27/3, 33, 37, 37/1, 39/1, 51, 53) вместе с администрацией Октябрьского района и местной УК прибрались на участке будущей спортплощадки.

Ранее здесь размещались старые хозпостройки, где люди хранили разные вещи, позже они решили эту территорию благоустроить для детей. Райадминистрация предоставила им погрузчик, который разобрал 9 сараев и гаражей. На деньги за победу в городском конкурсе «Лучший ТОС» активные граждане построили детскую площадку и далее намерены построить спортивную – по благотворительной программе компании СИБУР.

В субботу дружных жильцов навестил мэр Томска Иван Кляйн (горожане в это время разравнивали песок, присланный им на КамАЗе областным депутатом). Председатель ТОС Татьяна Лукьянова сообщила градоначальнику, что люди используют все возможности, чтобы привлечь детей к спорту.

«Возможно, на нашей площадке когда-нибудь вырастет олимпийский чемпион», - сказала Лукьянова.

Мэр поблагодарил жителей за инициативу.

«Это хороший пример, когда благодаря активности людей, рядом с домами, построенными десятки лет назад, на заброшенной территории появится центр притяжения для молодежи с современными спортивными тренажерами», - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU