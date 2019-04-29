Фестиваль поэзии и музыки «Строки, опаленные войной» стартует в Томске

СЕГОДНЯ 02:56 2019-04-29T03:03:18+03:00

В мероприятии выступят студенты университетов, колледжей и техникумов

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В понедельник и вторник в Томске будет проходить открытый творческий фестиваль, приуроченный к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступают администрация Кировского района и Томский политех.

«В фестивале могут принять участие команды из вузов и ссузов Томской области. Они представят литературные (поэтическое или прозаическое), музыкальные (песня, баллада, романс), танцевальные произведения, объединенные в одну театрализованную литературно-музыкальную композицию», - сообщила пресс-служба вуза.

Посетить фестиваль можно в Международном культурном центре ТПУ (ул. Усова, 13в). В понедельник начало запланировано на 16 часов.

Справка:

Фестиваль поэзии и музыки «Строки, опаленные войной» проводится на базе ТПУ более 10 лет. В этом году он посвящен 74-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU