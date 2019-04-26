2019-04-26T10:15:08+03:00
Общество

В воскресенье в Томске пройдет финал конкурса «Настоящая женщина»

На звание самой-самой претендуют 15 участниц
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Мероприятие собрало активных и позитивно настроенных ледиМероприятие собрало активных и позитивно настроенных ледиФото: из открытых источников
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Финал проекта с двухмесячной историей состоится 28 апреля, в 18 часов в Томском театре юного зрителя. Напомним, что это конкурс участниц старше 55 лет. Самой младшей из них 56 лет, самой старшей — 66. В течение нескольких недель они проходили мастер-классы, занимались спортом, танцами и творчеством. Результаты этой подготовки финалистки продемонстрируют на гала-концерте.

- Большинство участниц впервые начали танцевать, научились говорить о себе, освоили соцсети, а некоторые даже приняли участие в съемках ролика для YouTube-канала. И все женщины в первый раз выходят на сцену, — рассказала организатор конкурса Эдит Заржецкая.

Отметим, что конкурс проходит под эгидой Томского регионального отделения Союза пенсионеров России при поддержке Администрации Томской области и стратегического проекта СибГМУ «Томская область — лаборатория здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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