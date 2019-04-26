В Томском перинатальном центре родилось рекордное количество двоен
Самым «плодовитым» районом области оказался город Стрежевой
В Томске появилось на свет 2253 ребенкаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
По данным статистики в первом квартале 2019 года в Томской области родилось 2650 детей. Из них 1378 мальчика и 1272 девочки. В Томске появилось на свет 2253 ребенка, в районных больницах — 397.
- Больше всего новорожденных приняли врачи Областного перинатального центра, где родилось 695 младенцев. В этом же учреждении с января по март текущего года оказалось рекордное количество двоен — 35, — сообщила главный специалист отдела организации педиатрической и акушерской помощи облздрава Татьяна Чернобай.
В районах больше всего детей родилось в больницах города Стрежевого — 86 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU