2019-04-26T06:28:05+03:00
Туризм

Роспись гигантского яйца пройдет на Новособорной в Томске

Томичей приглашают на общее празднование Пасхи
Татьяна Щукина
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Вот такое золотистое яйцо установили в 2017 году в БарнаулеВот такое золотистое яйцо установили в 2017 году в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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28 апреля, в 13:00 на площади Новоcоборной начнется большая программа мероприятий, приуроченная к празднованию Святого Христова Воскресения. К участникам праздника, прежде всего, обратится с поздравительным словом священнослужитель, после чего горожане смогут найти себе развлечение по душе. Будут песни, конкурсы и детские аттракционы.

«В концертной программе примут участие артисты хора электро-лампового завода, Дома культуры «Светлый», вокальной группы «Радоница» Городского хора ветеранов войны и труда, вокальная студия «Колорит» Дома культуры «Маяк», театр фольклора «Разноцветье», «Центр сибирского фольклора», ансамбль «Медуница» и другие солисты и коллективы города», - сообщила подробности праздника пресс-служба мэрии Томска.

Отмечается также, что в течение всего дня будут работать игровые площадки, для детей и взрослых и мастер-класс по росписи гигантского пасхального яйца. Любители кулинарии смогут поучаствовать в конкурсе-выставке авторских куличей.

Всем участникам праздника будет предоставлена уникальная возможность звонить в колокола в неурочное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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