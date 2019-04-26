2019-04-26T06:08:08+03:00
Добрые дела

Подросток, дезориентированный в пространстве, пропал под Томском

Волонтеры обратились за помощью в розыске к горожанам
Татьяна Щукина
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Дмитрий КузьменкоДмитрий КузьменкоФото: СОЦСЕТИ
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15-летний Дмитрий Кузьменко, проживающий в селе Томское, ушел из дома 2 дня назад и с тех порт близкие не знают ничего об его местонахождении. К поиску подростка подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Томск». В своей группе в соцсетях волонтеры разместили обращение к томичам помочь в предоставлении информации о мальчике.

Рост Дмитрия составляет 174 сантиметра, он имеет худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы. Одет в красную футболку и черные штаны, из верхней одежды - темно-синяя куртка и шапка серого цвета, на ногах - красно-черные кроссовки.

В сообщении сообщается, что мальчик может быть дезориентирован.

Все, кто что-либо знает, где находится подросток, могут сообщить об этом по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что 12 апреля из дома ушел 15-летний Данил Лиманов из села Корнилово. Не без помощи общественности мальчика нашли уже через несколько дней и, к счастью, живым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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