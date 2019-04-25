2019-04-25T11:57:11+03:00
Происшествия

Мать-наркоманка пряталась в томском тубдиспансере, чтобы не платить алименты

Своим детям она задолжала более миллиона рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Суд лишил ее родительских прав, но не освободи от финансовой ответственностиСуд лишил ее родительских прав, но не освободи от финансовой ответственностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы нашли злостную алиментщицу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Томского района вела асоциальный образ жизни: употребляла спиртное, нигде не работала и подсела на наркотики. За это суд лишил ее родительских прав, естественно, назначив выплату алиментов. В результате гражданка накопила долг – более одного миллиона рублей.

По месту регистрации она не проживала, никто ничего не знал и нерадивую мать объявили в розыск. На самом деле, разыскивала ее еще и полиция: алиментщица привлекалась к ответственности за употребление наркотиков. В итоге, нашли эту женщину в томском туберкулезном диспансере, куда она попала по состоянию здоровья.

После выписки ей придется пройти лечение от наркозависимости, а также приступить к выплате алиментов на детей. В противном случае привлекут к административной, а затем и к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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