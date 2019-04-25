Символом томского марафона "Ярче" станет кулайский лось

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-25T11:16:56+03:00

Желающие пробежать дистанции 21 и 42 километра, могут сделать это в составе эстафетной команды Фото: из открытых источников

А у каждого Амбассадора будет свой тотем

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Одно из самых ожидаемых спортивных событий - томский марафон «Ярче!» - пройдет 9 июня по центральным улицам города. Символом нынешнего забега выбран кулайский тотем.

Участники преодолеют дистанции 5, 21 и 42 километра, кроме того, состоится детский забег на один километр. Примечательно, что символом нынешнего марафона станет кулайский лось.

Это животное занимает особое место в мировоззрении таежного народа. Впервые предметы, принадлежащие этой культуре, были обнаружены на горе Кулайка в Томской области.

Кулайцы жили в Западной Сибири в IV-III веках до нашей эры - IV веке нашей эры. Их мировоззрение отразилось в художественном культовом литье - уникальном явлении, не имеющем мировых аналогов.

- Среди изделий бронзового литья особое место занимает фигура Лося. Мощный, сильный, длинноногий зверь был возведен в ранг небесных покровителей. Созвездие Большой Медведицы кулайцы считали Лосем. Без устали мчится Лось по небосводу, оставляя преследователей позади...

Чем не пример для марафонца! - говорит директор томского марафона Александр Гордиевских.

Добавим, что участники, желающие пробежать дистанции 21 и 42 километра, могут сделать это в составе эстафетной команды амбассадоров, которыми стали шесть известных спортсменов. Это серебряный призер Пермского международного марафона - 2018 Искандер Ядгаров (его тотем - феникс), спортивный блогер Екатерина Борзунова (хаски), чемпионка Европы по кроссу в командном первенстве Екатерина Соколенко (енот), чемпионка SIM-2018 в Омске на марафонской дистанции Евдокия Букина (рысь), победитель Московского полумарафона - 2018 Ринат Ахмадеев (койот), серебряный призер Чемпионата России по марафону 2018 года Степан Киселев (тотем - тигр).

Записаться в беговые команды можно на сайте томского марафона: tomskmarathon.ru

ИСТОЧНИК KP.RU