2019-04-24T12:44:58+03:00
Здоровье

Скорая помощь Томска приняла более 110 тысяч обращений за три месяца

Бригады выезжали на вызовы более 60 тысяч раз
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по номеру 103 с мобильногоВызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по номеру 103 с мобильногоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

За первый квартал 2019 года на станцию скорой медицинской помощи города Томска поступило 113 217 обращений, - об этом сообщает облздрав. Бригады «скорой» выезжали на вызовы 60 668 раз, из них 10 116 раз — к детям.

За первые три месяца 2019 года бригады «скорой» 281 раз выезжали к больным с острым инфарктом миокарда, 790 — к пациентам с инсультом, еще 195 раз — на дорожно-транспортные происшествия.

Врачи провели 32 процедуры системного тромболизиса.

- Тромболизис — это высокоэффективный метод оказания экстренной медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда. Тромболитический препарат позволяет растворить тромб, восстановить кровоток, а значит, спасти жизнь человека и увеличить шансы на полное восстановление, — пояснил главврач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

Он уточнил, что методикой проведения тромболизиса владеют все сотрудники «скорой».

Напомним, что вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по номеру «03» со стационарного телефона и «103» — с сотового.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Союз строителей Томской области подвел итоги журналистского конкурса
74 томских таксиста получили разрешение на перевозку пассажиров
Один томич тратит в среднем 95 литров воды в сутки
Томский автовокзал ввел дополнительные рейсы на майские праздники
30% томичей готовы переехать в другой город за достойной зарплатой
Сегодня в Томске пройдет индийский праздник
1 мая в Томске пройдет демонстрация под новым лозунгом
Томичи могут бесплатно получить поле для посадки картошки
Для томичек создали местный «Модный приговор»
Томичка разбила об стену голову соседскому ребенку за игру в мяч
94-летний владелец «Волги» едва не сгорел в гараже в Томске
В Томске водитель управлял маршруткой в состоянии наркотического опьянения
На 69-м году жизни скончался депутат томской Закдумы Василий Сёмкин
У томичей есть возможность попасть в шоу «Последний герой»
В Томской области житель расправился с приятелем при помощи металлической трубы
Житель томского села до смерти забил своего сослуживца
Томский пристав поймал магазинного вора, отбивавшегося от кассирш