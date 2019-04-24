Скорая помощь Томска приняла более 110 тысяч обращений за три месяца

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-24T12:44:58+03:00

Вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по номеру 103 с мобильного Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бригады выезжали на вызовы более 60 тысяч раз

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За первый квартал 2019 года на станцию скорой медицинской помощи города Томска поступило 113 217 обращений, - об этом сообщает облздрав. Бригады «скорой» выезжали на вызовы 60 668 раз, из них 10 116 раз — к детям.

За первые три месяца 2019 года бригады «скорой» 281 раз выезжали к больным с острым инфарктом миокарда, 790 — к пациентам с инсультом, еще 195 раз — на дорожно-транспортные происшествия.

Врачи провели 32 процедуры системного тромболизиса.

- Тромболизис — это высокоэффективный метод оказания экстренной медицинской помощи пациентам с инфарктом миокарда. Тромболитический препарат позволяет растворить тромб, восстановить кровоток, а значит, спасти жизнь человека и увеличить шансы на полное восстановление, — пояснил главврач Станции скорой медицинской помощи Николай Родионов.

Он уточнил, что методикой проведения тромболизиса владеют все сотрудники «скорой».

Напомним, что вызвать бригаду скорой медицинской помощи можно по номеру «03» со стационарного телефона и «103» — с сотового.

ИСТОЧНИК KP.RU