Союз строителей Томской области подвел итоги журналистского конкурса

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-24T09:23:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Дипломы и премии победителям очередного областного конкурса журналистских работ «Профессия – созидатель» вручались по девяти номинациям.

В номинации «Лучшее печатное СМИ» жюри присудило первое место издательскому дому «Губерния» за спецпроект «Строительный форум. Томская область» (шеф-редактор Светлана Чернозубенко). Специальный проект вышел в свет в октябре 2018 года при поддержке некоммерческого Фонда развития территорий. Кроме того, в номинации «Королева стройки» победителем признана внештатный корреспондент ООО «Губерния» Тамара Дроздова.

Добавим, что ИД «Губерния» выступает издателем газет «Комсомольская правда – Томск» и «Губернские новости».

Также наград профессионального конкурса по итогам 2018 года удостоены журналисты газет «За строительные кадры», «На стройках Томска» и «Томские новости», журнала «Строительный ценник», губернского телеканала «Томское время» и интернет-издания НИА «Томск».

«Союз строителей Томской области при поддержке областной администрации провел журналистский конкурс в третий раз, а это уже добрая традиция, – сказал начальник регионального департамента информационной политики Алексей Севостьянов. – Уверен, что предстоящий год и для строительной отрасли, и для журналистов, о ней пишущих, будет еще более ярким, учитывая огромные объемы строительства в рамках национальных проектов».

Поздравив победителей, президент Союза строителей Томской области, председатель конкурсной комиссии Сергей Звонарев предложил создать летопись стройкомплекса Томской области. «Эта книга должна быть основана не только на документах, но и на воспоминаниях тех, благодаря кому на карте региона появились города Северск, Стрежевой, Кедровый. Да и о сегодняшнем дне рассказать нужно»¸ – считает он. Идею поддержала председатель Союза журналистов Томской области Вера Долженкова.

Участники встречи согласились, что работа предстоит масштабная и комплексная: к подготовке издания необходимо привлечь не только журналистское сообщество и строительные предприятия, но и архивистов, историков, ученых ТГАСУ. И результат такого совместного труда должен стать не просто книгой на полке, а познавательной онлайн-энциклопедией строительной отрасли региона.

ИСТОЧНИК KP.RU